Прокуратура проверила, как утилизируется мусор в Ярославле. ФОТО: прокуратура Дзержинского района Ярославля

Прокуратура Дзержинского района проверила, как соблюдается законодательство в сфере обращения с биологическими отходами компанией, которая занимается вывозом и утилизацией мусора.

- Проверка установила, что на территории предприятия нет твердого водонепроницаемого покрытия, места для мытья и дезинфекции, кроме того, она захламлена бытовым мусором и различными отходами – пластиком, путями поддонами, перьями, костями мелких домашних животных, куриными лапками, - рассказали в ведомстве.

Также установлено, что ни транспорт, ни емкости, где скапливается мусор, не дезинфицируются, а сами отходы бесконтрольно сжигаются.

И как вишенка на торте: от пустых емкостей, а также с самой захламленной территории исходит зловонный запах разложения органических остатков.

- В связи с выявленными нарушениями прокуратурой района в адрес организации было вынесено представление об их устранении, - пояснили в прокуратуре.