В Гаврилов-Яме строят центр дополнительного образования

На строительство центра выделили 175 миллионов рублей. ФОТО: страница Алексея Комарова ВКонтакте

В Гаврилов-Яме началось строительство центра дополнительного образования «Лидер». На эти цели из федерального, областного и местного бюджетов выделили 175 миллионов рублей. Об этом на своей странице в социальной сети сообщил глава администрации Гаврилов-Ямского района Алексей Комаров.

В центре будут объединены дворец детского творчества и детская школа искусств. По проекту в здании предусмотрен большой актовый зал на 210 мест и два зала на 60 мест каждый. Кроме того, в «Лидере» будет танцевальный класс, мастерские по робототехнике и радиотехнике, культуре и керамике, рисунку и живописи, студии вокала и звукозаписи, компьютерный и авиамодельный классы, а также естественно-научные лаборатории. Заниматься в стенах учреждения смогут более 750 детей.

Завершить строительство планируют до 1 декабря 2021 года.