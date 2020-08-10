Вклады ярославцев в банках превысили 225 миллиардов рублей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

По данным регионального отделения Банка России, за год вклады ярославцев увеличились на 5,7%, и к 1 июля сумма на счетах превысила 225 миллиардов рублей. Большая часть вкладов – 87,8% - открыта в рублях.

Охотнее, чем в прошлом году берут ярославцы и кредиты – в первом полугодии 2020-го выдано около 57 миллиардов. Это на 27% больше, чем годом ранее. В структуре регионального кредитного портфеля физических лиц 41% занимают жилищные ипотечные займы.

- Поддержку развитию кредитования оказали госпрограммы льготной ипотеки: на покупку у застройщика под 6,5%, сельская ипотека под 3%, программы поддержки молодых семей с детьми. Кроме того, снижен размер первоначального взноса по льготным ипотечным программам, - отметил управляющий ярославским отделением Банка России Владимир Алексеев.