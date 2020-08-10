В Ярославской области ищут 58-летнего Виктора Дивнича

В Ярославской области ищут 58-летнего Виктора Владимировича Дивнича. ФОТО: группа "Поисковый отряд "Лиза Алерт" Ярославской области" ВКонтакте

В Ярославской области ищут 58-летнего Виктора Владимировича Дивнича. 5 августа он ушел в лес из деревни Попадьино Даниловского района и не вернулся домой.

Рост мужчины 182 сантиметра, он спортивного телосложения, волосы темно-русые, глаза карие. Был одет в светло-серую куртку, возможно, рубашку салатового цвета, черные спортивные брюки. На ногах - резиновые сапоги до колена. Особые приметы: носит очки. С собой у пропавшего была плетеная корзина.

Любую информацию, которая поможет в поиске Виктора Владимировича, вы можете сообщить по телефонам 8-800-700-54-52 (поисковый отряд «Лиза Алерт») или 112.