Переславль вошел в число городов популярных для поездок в сентябре

Переславль-Залесский вошел в топ городов, популярных для путешествий в сентябре Фото: Алексей БУЛАТОВ

Переславль-Залесский вошел в топ городов, популярных для путешествий в сентябре. Рейтинг составил российский сервис бронирования Tvill.ru.

По данным сервиса, туристы бронируют путешествия в основном на период от 1 до 14 ночей, в сутки тратят от 800 до 5 тысяч рублей. Самый дорогой отдых по сочетания цены за ночь и числа забронированных ночей в Калининграде, в Переславле – самый дешевый.

Список городов для путешествий в сентябре:

- Санкт-Петербург – 2250 рублей,

- Ростов-на-Дону – 2213 рублей,

- Воронеж – 1620 рублей,

- Пятигорск – 1916 рублей,

- Петрозаводск – 5523 рубля,

- Казань – 1275 рублей,

- Переславль-Залесский – 5000 рублей,

- Волгоград – 2280 рублей,

- Железноводск – 2300 рублей,

- Калининград – 800 рублей.

В Переславле путешествующие семьи в среднем остаются на сутки.