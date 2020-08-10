Переславль вошел в число городов популярных для поездок в сентябре

Переславль-Залесский вошел в топ городов, популярных для путешествий в сентябре
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Переславль-Залесский вошел в топ городов, популярных для путешествий в сентябре. Рейтинг составил российский сервис бронирования Tvill.ru.
По данным сервиса, туристы бронируют путешествия в основном на период от 1 до 14 ночей, в сутки тратят от 800 до 5 тысяч рублей. Самый дорогой отдых по сочетания цены за ночь и числа забронированных ночей в Калининграде, в Переславле – самый дешевый.
Список городов для путешествий в сентябре:
- Санкт-Петербург – 2250 рублей,
- Ростов-на-Дону – 2213 рублей,
- Воронеж – 1620 рублей,
- Пятигорск – 1916 рублей,
- Петрозаводск – 5523 рубля,
- Казань – 1275 рублей,
- Переславль-Залесский – 5000 рублей,
- Волгоград – 2280 рублей,
- Железноводск – 2300 рублей,
- Калининград – 800 рублей.
В Переславле путешествующие семьи в среднем остаются на сутки.