В Угличском районе строят газопровод за 27 миллионов рублей

После ввода объекта в эксплуатацию газ появится более чем в 140 домах Фото: Правительство Ярославской области

В Угличском районе начали строить новый межпоселковый газопровод. Стоимость работ составит 27,6 миллиона рублей. Эти средства выделили из областного и местного бюджетов.

Протяженность сетей составит более 10 километров. После того, как объект введут в эксплуатацию, газ появится более чем в 140 домах в деревнях Левайцево, Деревеньки, Черкасово, также к газопроводу подключат объекты детского лагеря «Юность». Строительные работы будут проводить в два этапа. Завершить их планируют в августе 2021 года.

- На реализацию программы газификации Ярославской области в этом году направили более 300 миллионов рублей. Работы ведутся в Ярославском, Ростовском, Большесельском, Мышкинском и Рыбинском районах. Возможность подключить газ появится у собственников 500 домов, - сообщила и. о. директора регионального департамента ЖКХ, энергетики и регулирования тарифов Мария Сачкова.