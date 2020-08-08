В ДТП в Ростовском районе погибла женщина

По предварительной информации, автомобиль «Рено» вылетел в кювет Фото: УМВД по Ярославской области

ДТП на автодороге Петровск - Караш - Заозерье в Ростовском районе произошло вчера, 7 августа, около 16:30. По предварительной информации, автомобиль «Рено», за рулем которого находился 31-летний житель Ярославля, вылетел в кювет.

По информации пресс-службы регионального УМВД, в результате аварии 73-летняя пассажирка скончалась на месте. Еще одного пассажира, 25-летнюю девушку, с травмами доставили в больницу.

В настоящее время по факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.