Ярославский «Локомотив» обыграл питерский СКА в третьем матче турнира Sochi Hockey Open

Сегодня, 8 августа, в 17:15 «Локомотив» и СКА поборются за Кубок турнира. ФОТО: группа "Хоккейный клуб "Локомотив" ВКонтакте

Вчера, 7 августа, «Локомотив» обыграл СКА со счетом 6:2. В первых двух играх ярославская команда уступила питерскому клубу: 0:6, 2:6.

Также три игры провели «Сочи» и молодежная сборная России. Во всех матчах победу одержала сборная страны: 6:0, 10:0, 4:2.

По регламенту турнира Sochi Hockey Open «Локомотив» и «Сочи» должны были сыграть за третье место, а СКА и молодежная сборная России встретиться в финале. Однако из-за того, что у нескольких игроков ХК «Сочи» выявили коронавирус, регламент соревнований вновь изменили.

Сегодня, 8 августа, состоятся два финала. В 13:00 за Кубок будущего сыграют олимпийская сборная России (U20) и молодежный состав «Сочи». В 17:15 за Кубок турнира поборются «Локомотив» и СКА.

Из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса, все игры предсезонного турнира проходят без присутствия зрителей.