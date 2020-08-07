Ярославский «Локомотив» проиграл петербургскому СКА

Сегодня, 7 августа, "Локомотив" вновь сыграет со СКА

Вчера, 6 августа, «Локомотив» во второй игре турнира Sochi Hockey Open уступил СКА.

- Есть первые голы, чего пока, увы, не скажешь о победах. 2:6 во второй игре против СКА, - сообщается в официальной группе ХК «Локомотив» ВКонтакте.

Ранее, в стартовом матче, ярославский клуб проиграл питерской команде со счетом 0:6. Сегодня, 7 августа, «Локомотив» встретится со СКА в третий раз.

В турнире также участвуют молодежная сборная России и ХК «Сочи». Команды тоже провели между собой две игры. Обе выиграла сборная: первый матч со счетом 6:0, второй - 10:0.

Независимо от того, как пройдут третьи игры, СКА и молодежная сборная России уже обеспечили себе выход в финал. Он состоится 8 августа. В этот же день «Локомотив» и «Сочи» сыграют за третье место.