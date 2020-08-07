Какие дворы отремонтируют в Ярославле в 2021 году. СПИСОК

Дворы будут отремонтированы во всех районах города Фото: Мэрия Ярославля

В проектный офис «Решаем вместе!» передали перечень дворов, в которых должен пройти капитальный ремонт. Это пока лишь предварительный список, окончательный будет известен в конце августа, после заседания оргкомитета.

Список дворов, где планируется благоустройство:

Дзержинский район:

— ул. Урицкого, дом № 22, дом № 26, дом № 28;

— Архангельский проезд, дом №1, дом №3;

— Тутаевское шоссе, дом № 62, дом № 62 корпус 1, дом № 64, дом № 64 корпус 1, дом № 64 корпус 2;

— ул. Елены Колесовой, дом № 22.

Заволжский район:

— ул. Панфилова, дом № 11 корпус 2, дом № 13 корпус 2, дом № 15;

— ул. Папанина, дом № 5 корпус 3;

— пр. Машиностроителей, дом № 16, ул. Ляпидевского, дом № 23/18;

— ул. Космонавтов, дом № 24, дом № 26, дом № 28, дом №30.

Кировский район:

— ул. Пушкина, дом № 15, дом № 15 корпус 2;

— пр. Толбухина, дом № 43; — пр. Ленина, дом № 61, ул. Угличская, дом № 20;

— ул. Советская, дом № 57, ул. Победы, дом № 13;

— ул. Некрасова, дом № 40а.

Красноперекопский район:

— ул. Бахвалова, дом № 9, дом № 11;

— ул. Нефтяников, дом № 33;

— ул. Закгейма, дом № 1, дом № 1 корпус 2, дом № 7 корпус 2.

Ленинский район:

— ул. Некрасова дом № 51, дом № 51а, дом № 53;

— Кучерской переулок, дом № 4;

— ул. Автозаводская, дом № 83, дом № 85;

— К. Либкнехта, дом № 50.

Фрунзенский район:

— ул. 1-я Портовая, дом № 4, ул. 2-я Портовая, дом № 8;

— пос. Октябрьский, дом № 14 корпус 3, дом № 12 корпус 2;

— Московский проспект, дом № 163 с 1 по 9 подъезды;

— ул. Гоголя, дом № 17б.

Кроме дворов ремонт в следующем году планируют провести в парке Победы на Липовой горе и в сквере у Яковлевско-Благовещенского храма.