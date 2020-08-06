В Ярославской области военный автобус столкнулся с легковушкой

ДТП произошло в поселке Борисоглебский. ФОТО: Борис Слепов (группа "АВТОПОРТАЛ76.РУ" ВКонтакте)

Сегодня, 6 августа, около семи часов утра в поселке Борисоглебский произошло ДТП. «Пятерка» столкнулась с автобусом, который перевозил военных. Фотографии с места происшествия появились в социальных сетях

- Очередное тяжелое ДТП в Борисоглебском - с трупом. Автобус военный, погиб водитель ВАЗа, - написал очевидец аварии.

Свидетели ДТП также сообщают о том, что травмы получили пассажир легковушки и несколько человек, находившихся в автобусе. Официальной информации о погибших и пострадавших пока нет. Полиция по факту аварии проводит проверку.