В ДТП в Ростовском районе пострадали два человека

На трассе Углич - Ростов столкнулись "Черри" и "Тойота" Фото: УМВД по Ярославской области

Вчера, 5 августа, около 12 часов на 79 километре трассы Углич - Ростов произошло ДТП. Дорогу не поделили две иномарки.

По информации пресс-службы УМВД по Ярославской области, в результате аварии пострадали два человека - 30-летний водитель автомобиля «Черри» и 28-летний пассажир той же машины. Мужчин с травмами доставили в больницу. 43-летняя женщина, находившаяся за рулем второго автомобиля, не пострадала.

В настоящее время по факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.