В Рыбинске пройдет акция «Поможем детям собраться в школу»

С 10 августа в Рыбинске стартует благотворительная акция «Поможем детям собраться в школу» Фото: Администрация Рыбинска

10 августа в Рыбинске стартует благотворительная акция «Поможем детям собраться в школу».

- Собранную помощь мы передадим в малообеспеченные и многодетные семьи, где есть дети школьного возраста. В прошлом году в ходе акции помогли подготовиться к школе 192 ребятам, 16 из которых пошли в первый класс. Свой вклад внесли как жители города, так и промышленные предприятия, - рассказала начальник отдела по делам несовершеннолетних Ольга Веселова.

Желающие принять участие в акции могут принести одежду, обувь, рюкзаки, канцтовары, спортивный инвентарь, предметы для творчества и книги в территориальную комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав. Она находится по адресу: улица Крестовая, 77 (кабинет 20).

Акция продлится до 31 августа.