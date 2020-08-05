Ярославское МЧС предупреждает: на регион надвигаются грозы и дожди

6 августа в Ярославской области утром и днем ожидаются дожди и грозы Фото: ГУ МЧС по Ярославской области

В Ярославскую области вновь могут вернуться грозы и дожди. Региональное МЧС опубликовало экстренное предупреждение.

- По данным Ярославского ЦГМС, завтра, 6 августа, на территории Ярославской области утром и днем местами ожидаются кратковременные дожди. В отдельных районах возможна гроза. При грозе порыва ветра могут достигать 15 метров в секунду, - говорится в сообщении.

Сотрудники МЧС предупреждают, что при ухудшении погодных условий возможно увеличение количества ДТП, обрывы ЛЭП и линий связи, обрушения слабоукрепленных и широкоформатных конструкций. Будьте внимательны и осторожны!