Ярославцы взяли ипотеку на 9 миллиардов рублей Фото: Полина Вачнадзе

За первые шесть месяцев этого года ярославцы взяли более 4,8 тысяч ипотечных кредитов на общую сумму в 9 миллиардов рублей, сообщали в ярославском отделении Банка России.

И это больше, чем в прошлом году – на 3% по количеству кредитов и на 8% - по их сумме. В среднем одна семья берет у банков в долг 1,9 миллиона рублей, а полностью расплачивается с финансовой организацией за 18 лет. 99% ипотечников делают это своевременно. Сейчас общий долг ярославцев перед банками составляет 50 миллиардов рублей.

Активным спросом у жителей Ярославской области в настоящее время пользуется госпрограмма льготного ипотечного кредитования под 6,5% годовых.

- Эта ставка действует на весь срок кредитования, а максимальная сумма кредита для Ярославской области составляет 6 миллионов рублей, - сказал управляющий ярославским отделением ГУ Банка России по ЦФО Владимир Алексеев.