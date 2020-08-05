В мэрии Ярославля определили, кто будет латать ямы на дорогах
В городской мэрии назвали подрядчика, который будет проводить ямочный ремонт во втором полугодии 2020-го.
В конце июля Агентство по муниципальному заказу ЖКХ заключило контракт с компанией «Линоприм». Цена договора составляет около 28 миллионов рублей. За эти деньги до 31 декабря подрядчик должен будет провести работы на следующих объектах:
- Юго-Западная окружная дорога;
- путепровод по Юго-Западной окружной дороге в районе железнодорожной станции «Молот» (в рамках гарантийных обязательств);
- транспортная развязка под путепроводом;
- улица 8 Марта;
- улица Курчатова;
- улица Лисицына;
- улица Рыбинская;
- проспект Толбухина.
Ямочный ремонт на последних трех объектах планируют начать уже на этой неделе.
Вот только успеет ли подрядчик выполнить весь объем работ к назначенному сроку, неизвестно. Судя по данным, представленным в Сети, в компании трудятся всего два человека.
ИСТОЧНИК KP.RU