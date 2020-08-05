2020-08-05T14:52:13+03:00
Общество

В мэрии Ярославля определили, кто будет латать ямы на дорогах

Контракт заключили с малоизвестной ярославцам фирмой
Светлана Крутикова
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Ямы на дорогах в Ярославле залатают за 28 миллионов рублейЯмы на дорогах в Ярославле залатают за 28 миллионов рублейФото: Мария ЛЕНЦ
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В городской мэрии назвали подрядчика, который будет проводить ямочный ремонт во втором полугодии 2020-го.

В конце июля Агентство по муниципальному заказу ЖКХ заключило контракт с компанией «Линоприм». Цена договора составляет около 28 миллионов рублей. За эти деньги до 31 декабря подрядчик должен будет провести работы на следующих объектах:

- Юго-Западная окружная дорога;

- путепровод по Юго-Западной окружной дороге в районе железнодорожной станции «Молот» (в рамках гарантийных обязательств);

- транспортная развязка под путепроводом;

- улица 8 Марта;

- улица Курчатова;

- улица Лисицына;

- улица Рыбинская;

- проспект Толбухина.

Ямочный ремонт на последних трех объектах планируют начать уже на этой неделе.

Вот только успеет ли подрядчик выполнить весь объем работ к назначенному сроку, неизвестно. Судя по данным, представленным в Сети, в компании трудятся всего два человека.

ИСТОЧНИК KP.RU

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