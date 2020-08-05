На улицах Ярославля сразятся ретроавтомобили
Состязания состоятся 7 и 9 августа
В Ярославле пройдет ралли классических автомобилейФото: Борис КУДРЯВОВ
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В Ярославле пройдет ралли классических автомобилей. Об этом сообщили в пресс-службе городской мэрии. Два дня ретрокары будут сражаться за звание лучшего: в пятницу, 7 августа, с 10 до 14 часов и в воскресенье, 9 августа, с 15 до 21.
Жители и гости столицы Золотого кольца смогут не только посмотреть на состязания, но и совершить экскурс в историю. На Советской площади пройдет выставка ретроавтомобилей пройдет. Здесь же будет дан торжественный старт гонке. Финишировать участники ралли также будут на Советской площади.
ИСТОЧНИК KP.RU