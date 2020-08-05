На улицах Ярославля сразятся ретроавтомобили

5 Авг. 2020 2020-08-05T13:52:57+03:00

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В Ярославле пройдет ралли классических автомобилей. Об этом сообщили в пресс-службе городской мэрии. Два дня ретрокары будут сражаться за звание лучшего: в пятницу, 7 августа, с 10 до 14 часов и в воскресенье, 9 августа, с 15 до 21.

Жители и гости столицы Золотого кольца смогут не только посмотреть на состязания, но и совершить экскурс в историю. На Советской площади пройдет выставка ретроавтомобилей пройдет. Здесь же будет дан торжественный старт гонке. Финишировать участники ралли также будут на Советской площади.

ИСТОЧНИК KP.RU