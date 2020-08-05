Из Ярославля в Санкт-Петербург начали ходить автобусы

5 Авг. 2020 2020-08-05T12:46:03+03:00

С 5 августа открывается новый автобусный маршрут - от Ярославля до Санкт-Петербурга Фото: Полина Вачнадзе

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С 5 августа открывается новый автобусный маршрут - от Ярославля до Санкт-Петербурга, сообщает ГУП «Пассажиравтотранс». Автобус будет ходить три раза в неделю: по средам пятницам и воскресеньям. Время в пути – 12 часов. Отправление из Северной столицы в 19:20, прибытие в столицу Золотого кольца – в 07:20 следующего дня.

Более подробную информацию можно узнать на сайте www.avokzal.ru или в справочной службе автовокзала.

- 5 августа новый автобусный маршрут свяжет Северную столицу и древнерусский город Ярославль, более 1000 лет возвышающийся над Волгой. Отметим, что исторические центры только двух городов – Санкт-Петербурга и Ярославля – внесены в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, - говорится на сайте санкт-петербургского транспортного предприятия.

ИСТОЧНИК KP.RU