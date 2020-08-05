2020-08-05T12:46:03+03:00
Общество

Из Ярославля в Санкт-Петербург начали ходить автобусы

Дорога займет 12 часов
Полина Вачнадзе
Поделиться:
С 5 августа открывается новый автобусный маршрут - от Ярославля до Санкт-ПетербургаС 5 августа открывается новый автобусный маршрут - от Ярославля до Санкт-ПетербургаФото: Полина Вачнадзе
Изменить размер текста:

С 5 августа открывается новый автобусный маршрут - от Ярославля до Санкт-Петербурга, сообщает ГУП «Пассажиравтотранс». Автобус будет ходить три раза в неделю: по средам пятницам и воскресеньям. Время в пути – 12 часов. Отправление из Северной столицы в 19:20, прибытие в столицу Золотого кольца – в 07:20 следующего дня.

Более подробную информацию можно узнать на сайте www.avokzal.ru или в справочной службе автовокзала.

- 5 августа новый автобусный маршрут свяжет Северную столицу и древнерусский город Ярославль, более 1000 лет возвышающийся над Волгой. Отметим, что исторические центры только двух городов – Санкт-Петербурга и Ярославля – внесены в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, - говорится на сайте санкт-петербургского транспортного предприятия.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Ярославский «Буревестник» продлил контракты с двумя игроками
В мэрии Ярославля определили, кто будет латать ямы на дорогах
Отомстил за знакомую: житель Рыбинска получил срок за нападение на магазин
На улицах Ярославля сразятся ретроавтомобили
Фарш неизвестного происхождения. В Ярославле проверили торговцев шаурмой и мясом
Из Ярославля в Санкт-Петербург начали ходить автобусы
Ярославец подсунул работодателю поддельное золото
Ярославские аграрии в онлайне обсудили выращивание пивоваренного ячменя в Нечерноземье
Ярославским медикам, работавшим с COVID-больными, выплатят еще 80 миллионов рублей
При пожаре в Ярославском районе погиб 12-летний мальчик
В мэрии Ярославля назвали причину отравления воспитанников детского сада
В Ярославле маленькие дети гуляли в открытом окне четвертого этажа
В Ярославской области с 5 августа откроются образовательные центры
В Ярославской области изъяли 400 граммов героина
В Ярославле пройдет фестиваль пляжных видов спорта
Леонтьевское кладбище в Ярославле стало собственностью города
Решил поправить финансовое положение: ярославец украл у знакомой 80 тысяч рублей
В ярославский «Локомотив» возвращается Егор Коршков
В Ярославле ищут 24-летнего Тимура Турдалиева
В Ярославле произойдет взрыв
Ярославский «Буревестник» продлил контракт с центровым «пернатым»
«Пошел в магазин взять денег». Ярославец с ножом ограбил магазин. ВИДЕО
300 тысяч на краску. Ярославские УК как могут борются с граффити
В Ярославле начался суд над семьей адвокатов
На территории Ярославского музея-заповедника открылся летний кинотеатр
«Понимаю, что неудобно». Ярославский губернатор высказался о масочном режиме
Ярославский строитель взял два миллиона рублей, работу не выполнил и деньги не вернул