2020-08-05T13:17:03+03:00
Общество

Фарш неизвестного происхождения. В Ярославле проверили торговцев шаурмой и мясом

Рейд прошел на ярмарке на улице Урицкого
Полина Вачнадзе
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В торговых точках нашли продукцию неизвестного происхождения. ФОТО: прокуратура Дзержинского районаВ торговых точках нашли продукцию неизвестного происхождения. ФОТО: прокуратура Дзержинского района
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Прокуратура Дзержинского района вместе с со специалистами Управления Россельхознадзора проверила мясные торговые точки на «Ярославской ярмарке». Без нарушений, что неудивительно, не обошлось.

Например, один предприниматель продавал сало, на котором не было маркировки и отсутствовали сопроводительные документы. Те же самые нарушения нашли и в другой торговой точке – там без необходимых бумаг продавали замороженную свинину и рыбу.

Нашли нарушения и у торговца шаурмой.

- В холодильнике находилась продукция без аналогичных документов, а именно: замороженный мясной фарш неизвестного происхождения и куриные маринованные крылья. Также здесь не было вывески с указанием названия организации, адрес аи режима работы, - рассказали в прокуратуре Дзержинского района.

В отношении всех предпринимателей, допустивших нарушения, возбуждены административные дела. Материалы проверки уже направлены в Управление Россельхознадзора.

ИСТОЧНИК KP.RU

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