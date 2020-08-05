Житель Ярославля может сесть за угрозу убийством

Мужчина угрожал соседке ножом Фото: Полина Вачнадзе

Бытовой конфликт в Дзержинском районе Ярославля привел к возбуждению уголовного дела. Поссорились соседи: 40-летняя женщина и 29-летний мужчина. Пьяный ярославец схватил кухонный нож и с ним пошел на оппонентку. Конфликт удалось погасить и не довести до более тяжкого преступления, однако, спускать соседу с рук такое женщина не захотела и обратилась в полицию.

- В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье 119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью», - сказали в пресс-службе полиции.

И напомнили, что если бы стали свидетелем или жертвой любого преступления или правонарушения при первой же возможности сообщите об этом в правоохранительные органы. Чем раньше обратитесь в полицию, тем больше шансов задержать злоумышленника.