2020-08-05T14:26:07+03:00
Происшествия

Отомстил за знакомую: житель Рыбинска получил срок за нападение на магазин

Преступление произошло в апреле этого года
Светлана Крутикова
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Суд признал мужчину виновным и приговорил его к 3,5 годам колонии строгого режимаСуд признал мужчину виновным и приговорил его к 3,5 годам колонии строгого режимаФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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37-летнего жителя Рыбинска признали виновным в разбойном нападении на магазин.

В суде установили, что в апреле этого года мужчина подвыпил и решил отомстить работникам одного из сетевых магазинов за якобы несправедливое отношение к его знакомой, которая раньше в нем работала. Злоумышленник поинтересовался у продавца, где стоит самая дорогая алкогольная продукция и стал разбивать бутылки о пол. Уничтожив спиртное на сумму около 180 тысяч рублей, дебошир прихватил три бутылки виски и хотел уйти, но сотрудники магазина закрыли дверь.

- Продавцы потребовали вернуть похищенное, однако обвиняемый слова сотрудников магазина проигнорировал, разбил ногами стеклопакет двери и стал высказывать угрозы в адрес людей, при этом угрожал горлышком от разбитой бутылки. Работникам магазина пришлось открыть дверь и выпустить мужчину. По камерам видеонаблюдения, которые установлены при входе в магазин, быстро определили дом, где нападавший скрылся. Преступника задержали, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Ярославской области.

Суд признал мужчину виновным и приговорил его к 3,5 годам колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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