Ярославец подсунул работодателю поддельное золото

5 Авг. 2020 2020-08-05T12:26:04+03:00

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В отношении 30-летнего менеджера ярославской фирмы, которая занимается продажей ювелирки, возбуждено уголовное дело по двум фактам мошенничества. Ярославец, воспользовавшись тем, что хозяин ему полностью доверяет, попытался обмануть его на очень крупную сумму.

В один прекрасный день мужчина пришел к работодателю и попросил в долг для своего знакомого 2,7 миллиона рублей на определенный срок и под определенные проценты. В качестве залога обещал оставить золотые изделия. И все бы ничего, только знакомого этого в природе не существовало. Хозяин фирмы дал себя уговорить.

- Обвиняемый приобрел 2 килограмма серебряных ювелирных изделий с золотым напылением и предоставил их потерпевшему в качестве залога, выдав за золотые. Кроме того, он написал долговую расписку от имени своего «знакомого», - пояснили в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

Спустя какие-то время мужчина вновь обратился к работодателю с той же самой просьбой. На этот раз в «долг» он попросил 1,5 миллиона рублей, а в залог оставил килограмм серебра под видом золота.

- Похищенные 4,2 миллиона рублей обвиняемый потратил на свои нужды. Намерения их возвращать у обвиняемого не было. Свою вину ярославец признал, в ходе следствия материальный ущерб возместил, - сказали в ведомстве.

Расследование уголовного дела завершено, оно передано в суд для рассмотрения.

ИСТОЧНИК KP.RU