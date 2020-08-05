2020-08-05T12:26:04+03:00
Происшествия

Ярославец подсунул работодателю поддельное золото

И пытался обмануть его на 4,2 миллиона рублей
Полина Вачнадзе
Поделиться:
Ярославец подсунул работодателю поддельное золотоЯрославец подсунул работодателю поддельное золотоФото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

В отношении 30-летнего менеджера ярославской фирмы, которая занимается продажей ювелирки, возбуждено уголовное дело по двум фактам мошенничества. Ярославец, воспользовавшись тем, что хозяин ему полностью доверяет, попытался обмануть его на очень крупную сумму.

В один прекрасный день мужчина пришел к работодателю и попросил в долг для своего знакомого 2,7 миллиона рублей на определенный срок и под определенные проценты. В качестве залога обещал оставить золотые изделия. И все бы ничего, только знакомого этого в природе не существовало. Хозяин фирмы дал себя уговорить.

- Обвиняемый приобрел 2 килограмма серебряных ювелирных изделий с золотым напылением и предоставил их потерпевшему в качестве залога, выдав за золотые. Кроме того, он написал долговую расписку от имени своего «знакомого», - пояснили в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

Спустя какие-то время мужчина вновь обратился к работодателю с той же самой просьбой. На этот раз в «долг» он попросил 1,5 миллиона рублей, а в залог оставил килограмм серебра под видом золота.

- Похищенные 4,2 миллиона рублей обвиняемый потратил на свои нужды. Намерения их возвращать у обвиняемого не было. Свою вину ярославец признал, в ходе следствия материальный ущерб возместил, - сказали в ведомстве.

Расследование уголовного дела завершено, оно передано в суд для рассмотрения.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Ярославский «Буревестник» продлил контракты с двумя игроками
В мэрии Ярославля определили, кто будет латать ямы на дорогах
Отомстил за знакомую: житель Рыбинска получил срок за нападение на магазин
На улицах Ярославля сразятся ретроавтомобили
Фарш неизвестного происхождения. В Ярославле проверили торговцев шаурмой и мясом
Из Ярославля в Санкт-Петербург начали ходить автобусы
Ярославец подсунул работодателю поддельное золото
Ярославские аграрии в онлайне обсудили выращивание пивоваренного ячменя в Нечерноземье
Ярославским медикам, работавшим с COVID-больными, выплатят еще 80 миллионов рублей
При пожаре в Ярославском районе погиб 12-летний мальчик
В мэрии Ярославля назвали причину отравления воспитанников детского сада
В Ярославле маленькие дети гуляли в открытом окне четвертого этажа
В Ярославской области с 5 августа откроются образовательные центры
В Ярославской области изъяли 400 граммов героина
В Ярославле пройдет фестиваль пляжных видов спорта
Леонтьевское кладбище в Ярославле стало собственностью города
Решил поправить финансовое положение: ярославец украл у знакомой 80 тысяч рублей
В ярославский «Локомотив» возвращается Егор Коршков
В Ярославле ищут 24-летнего Тимура Турдалиева
В Ярославле произойдет взрыв
Ярославский «Буревестник» продлил контракт с центровым «пернатым»
«Пошел в магазин взять денег». Ярославец с ножом ограбил магазин. ВИДЕО
300 тысяч на краску. Ярославские УК как могут борются с граффити
В Ярославле начался суд над семьей адвокатов
На территории Ярославского музея-заповедника открылся летний кинотеатр
«Понимаю, что неудобно». Ярославский губернатор высказался о масочном режиме
Ярославский строитель взял два миллиона рублей, работу не выполнил и деньги не вернул