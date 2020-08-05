Дорогу от Ярославля до Тутаева отремонтируют до конца августа

Проводят в порядок дорогу на левом берегу Волги Фото: Правительство Ярославской области

Работы на двух участках дороги Ярославль – Тутаев планируют закончить до конца августа. Оба участка, общей протяженностью 6 километров, находятся на левом берегу Волги. Работы ведет АО «Ярдормост» в рамках программы БКД.

Сейчас завершается фрезерование асфальта, рабочие обустраивают посадочные площадки и укладывают выравнивающий слой покрытия. После положат еще один слой асфальта, сделают обочины, установят дорожные знаки и нанесут разметку.

Из 57 объектов, которые включены в план нацпроекта на этот год, 19 уже введены в эксплуатацию. На эту неделю назначена техническая приемка еще четырех дорог региональной собственности.