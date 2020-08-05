В Ярославской области с 5 августа откроются образовательные центры

5 Авг. 2020 2020-08-05T09:09:19+03:00

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В Ярославской области с 5 августа могут возобновить свою работу организации, которые занимаются образовательной деятельностью. Кроме того, могут открыться кружки и секции всех форм собственности.

Однако, и это уточнено в постановлении, работа возможна только при строгом соблюдении всех рекомендаций Роспотребнадзора. Ношение масок как педагогами, так и обучающимися обязательно.

Несмотря на то, что жизнь в регионе постепенно приходит в прежнее, докороновирусное русло – постепенно открываются музеи, работают рестораны, торговые центры и парки, запрет на проведение культурно-массовых мероприятий продолжает действовать.

ИСТОЧНИК KP.RU