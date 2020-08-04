В Ярославской области изъяли 400 граммов героина

Изъяли 400 граммов героина. ФОТО: УФСБ по Ярославской области

Сотрудники УФСБ задержали иностранца, который собирался организовать сбыт наркотиков в нашем регионе. Гражданина другого государства взяли на въезде в Ярославскую область. При нем оперативники обнаружили пять свертков с героиносодержащим веществом. Общая масса ввозимой в область "продукции" составила 400 граммов.

- В отношении задержанного возбуждено уголовное дело. В настоящее время следствие устанавливает источник происхождения наркотика, а также предполагаемых сообщников наркоторговца, - сообщили в пресс-службе УФСБ по Ярославской области.