2020-08-04T16:52:16+03:00
Общество

Леонтьевское кладбище в Ярославле стало собственностью города

Здесь разрешены только подзахоронения
Полина Вачнадзе
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Всего в границах Ярославля находится 11 погостовВсего в границах Ярославля находится 11 погостовФото: Полина Вачнадзе
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Русская православная церковь передала Леонтьевское кладбище Службе городских кладбищ Ярославля, сообщили в пресс-службе мэрии.

Как и раньше, на Леоньевском кладбище на улице Угличской разрешены только подзахоронения гробом или урной в могилы покойных родственников. С сегодняшнего дня здесь будет работать смотритель, к нему и должны обращаться родственники усопших.

Также часть некрополя занимает Военное мемориальное кладбище, но оно закрыто для всех видов погребений.

Всего в границах Ярославля находится 11 погостов, два из них - Донское и Тверицы - закрыты. На Осташинском кладбище не работает один сектор, готовится для сдачи новый участок. Чтобы получить разрешение на захоронение, необходимо обращаться в Службу городских кладбищ Ярославля. Она находится по адресу улица Магистральная,1. Услуга эта бесплатная.

ИСТОЧНИК KP.RU

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