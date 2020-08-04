2020-08-04T16:20:04+03:00
Общество

В Ярославле произойдет взрыв

Горожан просят сохранять спокойствие
Полина Вачнадзе
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Ярославле сегодня, 4 августа, прогремит взрыв. Ярославцев просят быть бдительными, но при этом сохранять спокойствие.

Взрыв произойдет около 16 часов на территории Ярославского высшего военного училища противовоздушной обороны на Московском проспекте. Как сообщили в пресс-службе мэрии города, там планируются работы по обрушению труб списанной котельной, которая находится в аварийном состоянии.

- Будет произведен плановый подрыв трубы, - пояснили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Ярославской области изъяли 400 граммов героина
В Ярославле пройдет фестиваль пляжных видов спорта
Леонтьевское кладбище в Ярославле стало собственностью города
Решил поправить финансовое положение: ярославец украл у знакомой 80 тысяч рублей
В ярославский «Локомотив» возвращается Егор Коршков
В Ярославле ищут 24-летнего Тимура Турдалиева
В Ярославле произойдет взрыв
Ярославский «Буревестник» продлил контракт с центровым «пернатым»
«Пошел в магазин взять денег». Ярославец с ножом ограбил магазин. ВИДЕО
300 тысяч на краску. Ярославские УК как могут борются с граффити
В Ярославле начался суд над семьей адвокатов
На территории Ярославского музея-заповедника открылся летний кинотеатр
«Понимаю, что неудобно». Ярославский губернатор высказался о масочном режиме
Ярославский строитель взял два миллиона рублей, работу не выполнил и деньги не вернул