В Ярославле произойдет взрыв

4 Авг. 2020 2020-08-04T16:20:04+03:00

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В Ярославле сегодня, 4 августа, прогремит взрыв. Ярославцев просят быть бдительными, но при этом сохранять спокойствие.

Взрыв произойдет около 16 часов на территории Ярославского высшего военного училища противовоздушной обороны на Московском проспекте. Как сообщили в пресс-службе мэрии города, там планируются работы по обрушению труб списанной котельной, которая находится в аварийном состоянии.

- Будет произведен плановый подрыв трубы, - пояснили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU