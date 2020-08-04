В Ярославле произойдет взрыв
Горожан просят сохранять спокойствие
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В Ярославле сегодня, 4 августа, прогремит взрыв. Ярославцев просят быть бдительными, но при этом сохранять спокойствие.
Взрыв произойдет около 16 часов на территории Ярославского высшего военного училища противовоздушной обороны на Московском проспекте. Как сообщили в пресс-службе мэрии города, там планируются работы по обрушению труб списанной котельной, которая находится в аварийном состоянии.
- Будет произведен плановый подрыв трубы, - пояснили в ведомстве.
ИСТОЧНИК KP.RU