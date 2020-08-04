«Пошел в магазин взять денег». Ярославец с ножом ограбил магазин. ВИДЕО

4 Авг. 2020 2020-08-04T14:07:50+03:00

Ярославец нигде официально не работает, ранее судим не был. Скриншот с видео УМВД России по Ярославской области

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«Нужны были деньги» - так свой поступок объяснил 34-летний ярославец. 2 августа он пришел в магазина улице Советской в Ярославле и, угрожая женщине-продавцу большим кухонный ножом, забрал из кассы выручку – 5250 рублей. Пьяный мужчина прихватил еще бутылку спиртного и пачку сигарет.

Но уйти с места преступления злоумышленник не успел. Напуганная женщина как-то сумела позвонить в полицию и человека с ножом задержали, доставили в отдел.

- Нужны были деньги, пошел в магазин взять денег. С собой был нож. Вину признаю, - так отвечал задержанный сотрудникам правоохранительных органов.

Известно, что ярославец нигде официально не работает, ранее судим не был. Сейчас решается вопрос об избрании мужчине меры пресечения, но уголовное дело по статье «Разбой» уже возбуждено.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.yar.kp.ru/video/embed/794310" frameborder="0"></iframe> Разбой в Ярославле.пресс-служба УМВД по Ярославской области

ИСТОЧНИК KP.RU