В ярославский «Локомотив» возвращается Егор Коршков

4 Авг. 2020 2020-08-04T14:11:02+03:00

Хоккеиста арендуют на один год

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В «Локомотив» из НХЛ возвращается 24-летний воспитанник ярославского клуба Егор Коршков.

В прошлом сезоне хоккеист провел за американский клуб «Торонто» один матч, в котором забил одну шайбу. Ранее спортсмен играл за ярославскую команду в сезоне 2017-2018. Тогда Егор Коршков принял участие в 52 играх и записал на свой счет 26 очков.

«Локомотив» арендует нападающего на один год.

А сегодня, 4 августа, в 19 часов в рамках турнира «Sochi Hockey Open» ярославский клуб сыграет с петербургским СКА. 5 августа пройдет игра с ХК «Сочи», 7 августа - с молодежной сборной России.

ИСТОЧНИК KP.RU