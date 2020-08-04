В ярославский «Локомотив» возвращается Егор Коршков
В «Локомотив» из НХЛ возвращается 24-летний воспитанник ярославского клуба Егор Коршков.
В прошлом сезоне хоккеист провел за американский клуб «Торонто» один матч, в котором забил одну шайбу. Ранее спортсмен играл за ярославскую команду в сезоне 2017-2018. Тогда Егор Коршков принял участие в 52 играх и записал на свой счет 26 очков.
«Локомотив» арендует нападающего на один год.
А сегодня, 4 августа, в 19 часов в рамках турнира «Sochi Hockey Open» ярославский клуб сыграет с петербургским СКА. 5 августа пройдет игра с ХК «Сочи», 7 августа - с молодежной сборной России.
ИСТОЧНИК KP.RU