Ярославский «Буревестник» продлил контракт с центровым «пернатым»

4 Авг. 2020 2020-08-04T14:09:06+03:00

Соглашение с Иваном Нелюбовым заключено еще на год. ФОТО: пресс-служба БК "Буревестник " Ярославль

Соглашение с Иваном Нелюбовым заключено еще на год

Изменить размер текста: A A

Баскетбольный клуб «Буревестник» продлил контракт с центровым Иваном Нелюбовым. Иван перешел в ярославскую команду в сентябре прошлого года и с первых матчей стал ключевой фигурой для «пернатых». Правда, по полной насладиться его игрой не удалось из-за завершившегося раньше срока сезона. Коронавирус всему виной…

- Иван очень здорово вписался в нашу игру. Он обладает целым рядом преимуществ, которые мы успешно использовали. Все те матчи, в которых отсутствовал Бутянковс – именно Иван отыграл блестяще под кольцом. Его продление – это залог твердой земли под ногами, - сказал главный тренер БК «Буревестник» Михаил Терехов.

Напомним, что не так давно главный тренер команды оказался в центре скандала – после окончания игры чемпионата «Золотое кольцо» Михаил Терехов, игравший за ЯрГУ, сломал нос арбитру. После извинился, однако, руководство лиги «Золотое кольцо» сочло такое поведение недопустимым, а извинения – недостаточным наказанием. В итоге за агрессивное поведение главный тренер «Буревестника» был дисквалифицирован от участия во всех соревнованиях лиги пожизненно и в любом качестве.

Михаил Терехов всегда отличался своей экспрессией и эмоциональным поведением на площадке. Конечно, ломать носы окружающим не стоит, однако на любовь преданных поклонников это вряд ли повлияет.

К Дню рождения тренера, который он отмечал в июле, клуб на своей странице ВКонтакте опубликовал видеопоздравление «самому молодому, талантливому и экспрессивному тренеру в российском баскетболе».

ИСТОЧНИК KP.RU