В Ярославле начался суд над семьей адвокатов

4 Авг. 2020 2020-08-04T13:00:13+03:00

Они обвиняются в мошенничестве, в том числе и связанном с лишением жилья

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Во Фрунзенском районном суде Ярославля начался процесс, обвиняемыми по которому выступают два адвоката – муж и жена. По версии следствия, они совершили ряд преступлений по статье 159 УК РФ, а именно, пошли на мошенничества в особо крупном размере.

- Супруги, являясь адвокатами, путем обмана и злоупотребления доверием своих клиентов, незаконно похищали у них денежные средства, а также приобретали право на их имущество, - сообщает пресс-служба прокуратуры Ярославской области.

Каких-то подробностей по этому делу на данный момент нет. Известно, что государственное обвинение будут поддерживать сотрудники уголовно-судебного отдела прокуратуры Ярославской области.

Санкции по статье предусматривают лишение свободы на срок до 10 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU