В Ярославле начался суд над семьей адвокатов
Во Фрунзенском районном суде Ярославля начался процесс, обвиняемыми по которому выступают два адвоката – муж и жена. По версии следствия, они совершили ряд преступлений по статье 159 УК РФ, а именно, пошли на мошенничества в особо крупном размере.
- Супруги, являясь адвокатами, путем обмана и злоупотребления доверием своих клиентов, незаконно похищали у них денежные средства, а также приобретали право на их имущество, - сообщает пресс-служба прокуратуры Ярославской области.
Каких-то подробностей по этому делу на данный момент нет. Известно, что государственное обвинение будут поддерживать сотрудники уголовно-судебного отдела прокуратуры Ярославской области.
Санкции по статье предусматривают лишение свободы на срок до 10 лет.
ИСТОЧНИК KP.RU