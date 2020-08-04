В Ярославле ищут 24-летнего Тимура Турдалиева

4 Авг. 2020 2020-08-04T14:09:52+03:00

4 июля Тимур ушел из дома в Заволжском районе и пропал. ФОТО: группа "ЯРОО поиск детей и взрослых "ЯрСпас" ВКонтакте

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В Ярославле разыскивают 24-летнего Тимура Турдалиева. 4 июля он ушел из дома в Заволжском районе и пропал.

Рост молодого человека 185 сантиметров, он среднего телосложения, долговязый, волосы темные, глаза карие. При ходьбе и общении смотрит вниз. Был одет в узкие темно-коричневые брюки и футболку, на ногах – темно-синие кроссовки с белой подошвой. С собой были черные роговые очки. Пропавший может нуждаться в медицинской помощи.

Если вы видели Тимура или что-то знаете о его местонахождении, позвоните по номерам 02, 102, 112 или 8-910-964-08-38.

ИСТОЧНИК KP.RU