В Ярославле пройдет фестиваль пляжных видов спорта

4 Авг. 2020 2020-08-04T14:12:15+03:00

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В Ярославле в ближайшую субботу, 8 августа, пройдет Фестиваль пляжных видов спорта. Программа дня обширная, игр и мастер-классов будет много. Любители движения и активности смогут поиграть в футбол, волейбол, лапту, регби, ринго – и это все на пляже, в песке. Запланированы также борьба.

Для тех, кому интересна виртуальная реальность, будет работать киберспортивная зона. Приглашаются к участию и дети – развлекательная программа рассчитана на всю семью.

Фестиваль пройдет на Центральном пляже в Ярославле, начало – в 10:00.

ИСТОЧНИК KP.RU