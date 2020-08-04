2020-08-04T12:20:41+03:00
Общество

На территории Ярославского музея-заповедника открылся летний кинотеатр

Кинопоказы будут идти до 27 августа
Светлана Крутикова
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В афише этого сезона - документальные, игровые и анимационные фильмы 2018-2020 годовВ афише этого сезона - документальные, игровые и анимационные фильмы 2018-2020 годовФото: Правительство Ярославской области
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В Ярославском музее-заповеднике открылся импровизированный кинотеатр на свежем воздухе. Проект «Кинолето» реализуется в городе в пятый раз. В афише этого сезона - документальные, игровые и анимационные фильмы 2018-2020 годов.

- Традиционно этот проект собирает любителей умного, авторского и высокохудожественного кино. В связи с требованиями Роспотребнадзора число зрителей на показах ограничено, рассадка организована с соблюдением социальной дистанции, - отметила директор департамента культуры Ярославской области Марина Васильева.

Первый показ состоялся 31 июля, а заключительный пройдет 27 августа, в День российского кино. Ознакомиться с афишей можно на сайте музея-заповедника.

ИСТОЧНИК KP.RU

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