Решил поправить финансовое положение: ярославец украл у знакомой 80 тысяч рублей

4 Авг. 2020 2020-08-04T14:11:40+03:00

Ярославец пришел в гости и украл 80 тысяч рублей Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы

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Из квартиры жительница Дзержинского района исчезли 80 тысяч рублей. Обнаружив пропажу, женщина обратилась в полицию.

Сотрудники правоохранительных органов нашли подозреваемого. Им оказался 32-летний знакомый потерпевшей, недавно побывавший у нее в гостях. Выяснилось, что таким незамысловатым способом мужчина хотел поправить свое финансовое положение. Свою вину ярославец признал, однако украденные деньги уже успел потратить.

- В отношении мужчины возбуждено уголовное дело, расследование продолжается, - сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

ИСТОЧНИК KP.RU