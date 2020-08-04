2020-08-04T14:11:40+03:00
Происшествия

Решил поправить финансовое положение: ярославец украл у знакомой 80 тысяч рублей

Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы
Светлана Крутикова
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Ярославец пришел в гости и украл 80 тысяч рублейЯрославец пришел в гости и украл 80 тысяч рублейФото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
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Из квартиры жительница Дзержинского района исчезли 80 тысяч рублей. Обнаружив пропажу, женщина обратилась в полицию.

Сотрудники правоохранительных органов нашли подозреваемого. Им оказался 32-летний знакомый потерпевшей, недавно побывавший у нее в гостях. Выяснилось, что таким незамысловатым способом мужчина хотел поправить свое финансовое положение. Свою вину ярославец признал, однако украденные деньги уже успел потратить.

- В отношении мужчины возбуждено уголовное дело, расследование продолжается, - сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

ИСТОЧНИК KP.RU

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