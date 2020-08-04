Решил поправить финансовое положение: ярославец украл у знакомой 80 тысяч рублей
Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы
Ярославец пришел в гости и украл 80 тысяч рублейФото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
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Из квартиры жительница Дзержинского района исчезли 80 тысяч рублей. Обнаружив пропажу, женщина обратилась в полицию.
Сотрудники правоохранительных органов нашли подозреваемого. Им оказался 32-летний знакомый потерпевшей, недавно побывавший у нее в гостях. Выяснилось, что таким незамысловатым способом мужчина хотел поправить свое финансовое положение. Свою вину ярославец признал, однако украденные деньги уже успел потратить.
- В отношении мужчины возбуждено уголовное дело, расследование продолжается, - сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
ИСТОЧНИК KP.RU