Ярославский строитель взял два миллиона рублей, работу не выполнил и деньги не вернул

4 Авг. 2020 2020-08-04T10:43:47+03:00

Подрядчик ни дом не построил, ни деньги не вернул Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

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Недобросовестный ярославский строитель может оказаться на скамье подсудимых.

Мужчина заключил договор с жительницей Ярославля на строительство загородного дома. Женщина заплатила за работу более двух миллионов рублей, но дом ей не построили. Подрядчик ни условий заказа не выполнил, ни деньги не вернул. Тогда обманутая ярославна решила обратиться в суд. Исковые требования удовлетворили и обязали строителя вернуть женщине всю сумму. Однако решение суда мужчина не исполнил.

- По результатам проведенной процессуальной проверки дознаватель принял решение о возбуждении уголовного дела в отношении должника, - сообщили в пресс-службе УФССП России по Ярославской области.

Мужчине грозит до двух лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU