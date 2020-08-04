300 тысяч на краску. Ярославские УК как могут борются с граффити

4 Авг. 2020 2020-08-04T13:43:56+03:00

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В Ярославле продолжается работа по удалению граффити со стен. Особое внимание этому вопросу уделяют в Кировском районе, так как это зона ЮНЕСКО, по которой проходят туристические маршруты. Не хотелось бы ударить в грязь лицом перед гостями города, да и самим ярославцам непонятные письмена никакого удовольствия не доставляют.

Ежемесячно Управдому Кировского района выписывается 30-40 предписаний и их нужно отработать, то есть закрасить «художества» вандалов. Специалисты стараются цвет краски максимально близко подобрать под цвет стен домов, но не всегда это получается. И тогда уродуют внешний вид города уже не рисунки уличных хулиганов, а нелепые прямоугольники на зданиях.

По словам начальника производственно-технического отдела УК Валентины Соколовой, для организации борьба с граффити – дело и трудоемкое, и затратное. На закрашивание рисунков приходится посылать мастеров, которые в это время могли заняться более серьезной и нужной работой. А на краску, ежегодно тратится около 300 тысяч рублей – сумма немалая.

Конечно, тех хулиганов, которых удается схватить за руку, а это редкость, привлекают к административной ответственности, но это капля в море. Штрафы составляют от 300 до 1000 рублей.

При этом нельзя сказать, что в Ярославле творчество уличных художников не любят, не ценят и не понимают. Районные администрации не раз предлагали граффитчикам легальные способы самореализации: хочется рисовать на стенах – пожалуйста. Но только там, где можно. В городе открыли уже третью специальную стену. На них может рисовать кто угодно и когда угодно. Находятся они в Юбилейном парке, за рынком на проспекте Дзержинского и напротив остановки «ТЦ «Омега». Конечно, этого недостаточно, но начало все равно положено.

ИСТОЧНИК KP.RU