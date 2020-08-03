В Ярославле будут судить руководителей строительной фирмы

3 Авг. 2020 2020-08-03T17:09:15+03:00

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20 потерпевших, ущерб – 44 миллиона рублей. Люди хотели купить себе жилье, но чуть было не остались ни с чем.

В Ярославле в Ленинском районном суде в ближайшее время начнется процесс над двумя ярославцами 49 и 36 лет. Они обвиняются в мошенничестве в крупном размере.

Как установлено следствием, на протяжении трех лет – с 2013 по 2016 годы – мужчины по очереди возглавляли строительную организацию. Покупатели, желающие приобрести квартиру в строящемся доме в поселке Заволжье Ярославского района, несли им деньги. Но злоумышленники, по версии следствия, эти средства направляли не в стройку, а на иные цели.

Прокуратура Ярославской области уже направила дело в суд. Чтобы возместить ущерб потерпевшим, на имущество обвиняемых наложен арест. Повезло, что в этой ситуации права дольщиков были восстановлены – им предоставили квартиры в других домах.

ИСТОЧНИК KP.RU