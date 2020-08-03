2020-08-03T16:48:43+03:00
Общество

В Ярославле от мусора очистили Скобыкинский парк

Вывезли более ста кубометров отходов
Полина Вачнадзе
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В Ярославле от мусора очистили Скобыкинский паркВ Ярославле от мусора очистили Скобыкинский паркФото: Правительство Ярославской области
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В Дзержинском районе Ярославля закончили приводить в порядок памятник природы – Скобыкинский парк. С территории, где местные жители организовали свалку, вывезли более 100 кубометров отходов, а убираются здесь уже не в первый раз.

Приводить парк в порядок начали еще в конце прошлого года. Но из-за разных причин, в том числе и отсутствия подъездных путей для техники, сразу вывезти все, что собрали, не смогли. Пришлось работать поэтапно.

- Свалка общей площадью 400 квадратных метров была убрана силами подрядчика по договору, заключенному администрацией Дзержинского района. Сейчас рассматривается возможность установить на территории средства фото- и видеофиксации, чтобы выявлять нарушителей и штрафовать их, - сказала старший государственный инспектор в Ярославском регионе в области охраны окружающей среды Виктория Смекалова.

Наказание физическим лицам за несанкционированную свалку – до 2 тысяч рублей, для должностных – до 30 тысяч, для юридических – до 250.

ИСТОЧНИК KP.RU

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