107 «отличных» работ: в Ярославской области подвели итоги ЕГЭ

3 Авг. 2020 2020-08-03T15:55:02+03:00

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В Ярославской области подвели итоги ЕГЭ. 107 работ экспертами оценены на 100 баллов, в прошлом году таких было 80. Девять выпускников получили максимальную оценку сразу по двум предметам, а выпускник школы №80 Ярослав Федотов набрал по 100 баллов по трем предметам: математике, информатике и физике.

Русский язык на 100 баллов сдали 54 человека, информатику и ИКТ – 15. Высший балл по литературе набрали 12 выпускников, по профильной математике и по истории – 8, по обществознанию 4, по химии – 3. Французский язык на «отлично» сдали два человека, физику – 1. В этом году по сравнению с прошлым улучшились результаты по русскому языку, литературе и географии.

В этом году единый государственный экзамен сдавал 5831 человек, из них 5100 – 11-классники, только что закончившие школу. Напомним, что на ЕГЭ пошли лишь те выпускники, что собрались поступать в вузы.

Сегодня, 3 августа, стартовал дополнительный период ЕГЭ. В ближайшие дни показывать свои знания по предметам будут те 11-классники, которые не смогли явиться на экзамен в основной период по уважительной причине.

ИСТОЧНИК KP.RU