В Рыбинске погасили почтовую марку, посвященную Федору Ушакову

3 Авг. 2020 2020-08-03T15:14:23+03:00

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В Мучном гостином дворе Рыбинска торжественно погасили почтовую марку, посвященную адмиралу Федору Ушакову. Ее выпустили в год 275-летия со дня рождения адмирала при участии Фонда Андрея Первозванного.

На марке изображен портрет Федора Ушакова, Андреевский флаг, корабль «Святой Павел» и карта острова Корфу.

- Мы пропагандируем свою историю. Это очень важно. Пусть марка ходит по свету и говорит всем, что есть рыбинская земля, есть Хопылево и есть святой праведный Федор Ушаков, - отметил глава города Денис Добряков.

Почетные гости церемонии поставили оттиск почтового штемпеля с надписью «275 лет со дня рождения Ф.Ф.Ушакова».

ИСТОЧНИК KP.RU