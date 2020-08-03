Рыбинская ГЭС выработала рекордное количество электроэнергии
Рыбинская ГЭС установила рекорд по выработке электроэнергии за всю историю эксплуатации станций. За шесть месяцев этого года гидроэлектростанция выработала 1016 миллионов кВт⋅ч.
- За второй квартал 2020 года Каскад Верхневолжских ГЭС выработал 572,5 миллиона кВт⋅ч. Из них на счету Угличской ГЭС - 88,7 миллиона кВт⋅ч, Рыбинской ГЭС - 483,8 миллиона кВт⋅ч. Выработка филиала в целом и каждой гидроэлектростанции в отдельности превышает показатели аналогичного периода прошлого года в два раза, - сообщили в пресс-службе компании «РусГидро- Каскад Верхневолжских ГЭС».
Значительный рост выработки электроэнергии, по словам специалистов, произошел из-за обильных осадков, которые вызвали повышение притока воды в Рыбинском и Угличском водохранилищах.
ИСТОЧНИК KP.RU