Рыбинская ГЭС выработала рекордное количество электроэнергии

3 Авг. 2020 2020-08-03T14:39:07+03:00

За второй квартал 2020 года Угличская ГЭС выработала 88,7 миллиона кВт⋅ч, Рыбинская - 483,8 миллиона кВт⋅ч. ФОТО: РусГидро- Каскад Верхневолжских ГЭС

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Рыбинская ГЭС установила рекорд по выработке электроэнергии за всю историю эксплуатации станций. За шесть месяцев этого года гидроэлектростанция выработала 1016 миллионов кВт⋅ч.

- За второй квартал 2020 года Каскад Верхневолжских ГЭС выработал 572,5 миллиона кВт⋅ч. Из них на счету Угличской ГЭС - 88,7 миллиона кВт⋅ч, Рыбинской ГЭС - 483,8 миллиона кВт⋅ч. Выработка филиала в целом и каждой гидроэлектростанции в отдельности превышает показатели аналогичного периода прошлого года в два раза, - сообщили в пресс-службе компании «РусГидро- Каскад Верхневолжских ГЭС».

Значительный рост выработки электроэнергии, по словам специалистов, произошел из-за обильных осадков, которые вызвали повышение притока воды в Рыбинском и Угличском водохранилищах.

ИСТОЧНИК KP.RU