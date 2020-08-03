Ярославские спасатели пришли на помощь пятилетнему мальчику

3 Авг. 2020 2020-08-03T12:50:23+03:00

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Вчера, 2 августа, в Центр гражданской защиты обратилась жительница Ярославля. Женщина просила помочь ее ребенку. Локоть пятилетнего мальчика застрял между стеной и балконной дверью, открытой на микропроветривание. Самостоятельно вызволить малыша мама не смогла.

- Прибывшие на место спасатели приподняли мальчика, чтобы его рука попала в более широкое место приоткрытой двери, и одновременно немного отжали ее, увеличив расстояние между стеной и дверью. Мальчик на протяжении всей спасательной операции вел себя очень мужественно, не плакал, - рассказали в Центре гражданской защиты.

Руку малыша осмотрели спасатели и врач скорой. К счастью, медицинская помощь ребенку не потребовалась.

ИСТОЧНИК KP.RU