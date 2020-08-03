Ярославне отказали в пособии на ребенка, неправильно посчитав доход семьи

3 Авг. 2020 2020-08-03T13:28:52+03:00

По результатам проверки отказ в предоставлении пособия на ребенка был отменен Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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В прокуратуру обратилась жительница Заволжского района. Молодая мать, которая пришла оформлять ежемесячное пособие на ребенка в Центр социальных выплат, не поняла, почему ей отказали в деньгах.

А дело оказалось вот в чем. В Центре посчитали совокупный доход семьи из трех человек, и он превысил двукратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения. А раз превышает, то и деньги не положены.

Однако при подсчетах специалисты взяли и алименты, которые супруг заявительницы добросовестно платит своему ребенку от первого брака. Почему-то эту сумму из дохода молодой семьи не вычли. Да, эти деньги он зарабатывает, но вторая жена и новорожденный ребенок их не видят.

- Алименты учитываются при определении дохода той семьи, где их получают, и не могут учитываться в виде дохода семьи, где один из родителей производит их уплату, - пояснили в прокуратуре.

По результатам проверки отказ в предоставлении пособия на ребенка был отменен. Пока малышу не исполнится два года, его родители будут получать помощь от государства.

ИСТОЧНИК KP.RU