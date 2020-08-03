Ярославне отказали в пособии на ребенка, неправильно посчитав доход семьи
В прокуратуру обратилась жительница Заволжского района. Молодая мать, которая пришла оформлять ежемесячное пособие на ребенка в Центр социальных выплат, не поняла, почему ей отказали в деньгах.
А дело оказалось вот в чем. В Центре посчитали совокупный доход семьи из трех человек, и он превысил двукратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения. А раз превышает, то и деньги не положены.
Однако при подсчетах специалисты взяли и алименты, которые супруг заявительницы добросовестно платит своему ребенку от первого брака. Почему-то эту сумму из дохода молодой семьи не вычли. Да, эти деньги он зарабатывает, но вторая жена и новорожденный ребенок их не видят.
- Алименты учитываются при определении дохода той семьи, где их получают, и не могут учитываться в виде дохода семьи, где один из родителей производит их уплату, - пояснили в прокуратуре.
По результатам проверки отказ в предоставлении пособия на ребенка был отменен. Пока малышу не исполнится два года, его родители будут получать помощь от государства.
ИСТОЧНИК KP.RU