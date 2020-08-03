2020-08-03T16:47:43+03:00
Спорт

Андрей Семенов остается в ярославском «Буревестнике» на второй сезон

Он стал лучшим российским бомбардиром в команде
Полина Вачнадзе
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По итогам сезона Андрей Семенов стал лучшим российским бомбардиром в «Буревестнике». ФОТО: пресс-служба БК "Буревестник"По итогам сезона Андрей Семенов стал лучшим российским бомбардиром в «Буревестнике». ФОТО: пресс-служба БК "Буревестник"
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Специалист по баззерам и трехочковым залпам Андрей Семенов проведет в Ярославле второй сезон, контракт с ним заключен еще на год.

По итогам сезона Андрей Семенов стал лучшим российским бомбардиром в «Буревестнике». На счету игрока 10,3 очков, 4,7 подборов и 1,5 передачи.

Андрей Семенов является чемпионом Суперлиги-2 (2015/2016), ему 30 лет.

- У итальянцев есть такой известный топовый третий номер – Луиджи Датомэ. Что ж, а у нас есть Андрюджи Семёнэ, и я чертовски рад, что он у нас действительно есть, - считает главный тренет БК «Буревестник» Михаил Терехов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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