2020-08-03T11:47:38+03:00
Коронавирус Covid-19

В Ярославской области сохранен масочный режим

Продлится он до особого распоряжения губернатора
Полина Вачнадзе
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В Ярославской области сохранен масочный режимВ Ярославской области сохранен масочный режимФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Ярославской области масочный режим, который был введен в мае, продлен до особого распоряжения губернатора. Ранее датой окончания масочного режима называли 1 августа.

Ситуация с заболеваемостью в регионе сейчас не совсем стабильная. Ежедневный прирост заболевших в июле составлял от 37 до 45 человек. График выздоровлений во втором месяце лета оказался «рваным»: то выписывали сразу более 100 человек, то меньше 10.

Так что продолжаем носить медицинские маски во всех общественных местах, транспорте и магазинах. Злостных нарушителей режима ждет штраф.

ИСТОЧНИК KP.RU

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