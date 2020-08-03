В Ярославской области сохранен масочный режим

3 Авг. 2020 2020-08-03T11:47:38+03:00

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В Ярославской области масочный режим, который был введен в мае, продлен до особого распоряжения губернатора. Ранее датой окончания масочного режима называли 1 августа.

Ситуация с заболеваемостью в регионе сейчас не совсем стабильная. Ежедневный прирост заболевших в июле составлял от 37 до 45 человек. График выздоровлений во втором месяце лета оказался «рваным»: то выписывали сразу более 100 человек, то меньше 10.

Так что продолжаем носить медицинские маски во всех общественных местах, транспорте и магазинах. Злостных нарушителей режима ждет штраф.

ИСТОЧНИК KP.RU