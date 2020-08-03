2020-08-03T14:01:32+03:00
Общество

На полумарафоне в Рыбинске установили новый рекорд

Забег прошел в минувшие выходные
Светлана Крутикова
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Абсолютным победителем полумарафона стал Роман Ерофеев из КоломныАбсолютным победителем полумарафона стал Роман Ерофеев из КоломныФото: Администрация Рыбинска
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1 августа, в День города, в Рыбинске прошел шестой полумарафон «Великий хлебный путь». Забег собрал бегунов из 99 российских городов, сообщили в пресс-службе городской администрации. Взрослые участники смогли проверить себя на дистанциях 3, 10 и 21,1 километра. Юные бегуны и участники с ограниченными возможностями преодолели 300 и 600 метров.

Абсолютным победителем полумарафона стал Роман Ерофеев из Коломны. 21,1 километра он пробежал за 1 час 13 минут 42 секунды. Среди девушек лучшей стала Елизавета Сергеева из Ярославля. С результатом 1 час 23 минуты 24 секунды она установила новый рекорд рыбинского полумарафона. Предыдущий рекорд держался с 2017 года.

Рыбинский полумарафон открыл сезон 2020 года и осеннюю серию стартов проекта «Бегом по Золотому кольцу». Эстафета передана Туле.

ИСТОЧНИК KP.RU

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