Ярославца будут судить за попытку сбыть наркотики

3 Авг. 2020 2020-08-03T16:27:23+03:00

Молодой человек работал в интернет-магазине, который торгует запрещенными веществами

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25-летний житель Ярославля предстанет перед судом. Молодой человек обвиняется в незаконном сбыте наркотиков.

Ранее злоумышленника задержали в Заволжском районе при попытке оборудовать тайники. Полицейские обнаружили восемь закладок со свертками. Также у обвиняемого при себе были наркотики, расфасованные по пакетам. Еще одну часть запрещенных веществ обнаружили в квартире ярославца. Всего правоохранители изъяли более 38 граммов мифедрона.

- Установили, что обвиняемый устроился на работу в интернет-магазин. В составе организованной группы, под руководством «кураторов», он оборудовал тайники на территории Ярославля. Услугами тайников пользовались непосредственно наркопотребители, - рассказали в региональном УМВД.

Как оказалось, молодой человек и сам употребляет наркотики. Денег на дозу постоянно не хватало, поэтому ярославец решил устроиться еще в один аналогичный интернет-магазин. Действуя по той же схеме, он оборудовал еще не менее четырех тайников.

В настоящее время расследование завершено. Дело передано в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU