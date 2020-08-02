2020-08-02T14:47:54+03:00
Общество

В Рыбинске открыли памятник "Паровоз"

В городе появилась еще одна достопримечательность
Полина Вачнадзе
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Памятник, как и планировали, открыли в День города. ФОТО: администрация РыбинскаПамятник, как и планировали, открыли в День города. ФОТО: администрация Рыбинска
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В Рыбинске 1 августа, в День города, торжественно открыли еще один памятник - "Паровоз" серии "Лебедянка".

Паровоз перегнали в город из Красноярска, где он стоял многие годы. Немало времени ушло на реставрацию, покраску и сложнейшую операцию по установке многотонной техники на Вокзальной площади. Вторую жизнь локомотив Л-5270, который ездил по железным дорогам нашей страны в середине прошлого века, обрел рядом с вокзалом - архитектурным шедевром, признанным одной из лучших построек России.

- У нас есть замечательная история Московско-Виндаво-Рыбинской железной дороги. Наши предки купцы ее построили, да так, что о Рыбинске заговорили в Европе, Прибалтике, Москве и стали сотрудничать. Если посмотреть, то это совсем недавняя история - 19-й век, начало 20 века. И это потенциал мощного городского начала у нас остался. И каждый рыбинец говорит о своем городе с гордостью, - подчеркнул глава города Денис Добряков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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