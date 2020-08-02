2020-08-02T14:37:44+03:00
Общество

Ушел в зимних ботинках: в Рыбинском районе пропал мужчина

22-летнего Алексея Тульского ищут с 26 июля
Полина Вачнадзе
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22-летнего Алексея Тульского ищут с 26 июля. ФОТО: группа "Поисковый отряд "Лиза Алерт" Ярославская область" ВКонтакте22-летнего Алексея Тульского ищут с 26 июля. ФОТО: группа "Поисковый отряд "Лиза Алерт" Ярославская область" ВКонтакте
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В Рыбинском районе пропал 22-летний Алексей Тульский. Мужчина пропал 26 июля, подробности его исчезновения не известны. Сообщается, что молодой человек может нуждаться в медицинской помощи.

Приметы: рост 180 сантиметров, худощавого телосложения, глаза серо-голубые, волосы темно-русые.

Был одет в синюю спортивную кофту, джинсы и зимние оранжевые ботинки.

Если у вас имеется информация о местонахождении Алексея, сообщите по номерам 112 или 8-800-700-54-52.

ИСТОЧНИК KP.RU

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