Ушел в зимних ботинках: в Рыбинском районе пропал мужчина
22-летнего Алексея Тульского ищут с 26 июля
22-летнего Алексея Тульского ищут с 26 июля. ФОТО: группа "Поисковый отряд "Лиза Алерт" Ярославская область" ВКонтакте
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В Рыбинском районе пропал 22-летний Алексей Тульский. Мужчина пропал 26 июля, подробности его исчезновения не известны. Сообщается, что молодой человек может нуждаться в медицинской помощи.
Приметы: рост 180 сантиметров, худощавого телосложения, глаза серо-голубые, волосы темно-русые.
Был одет в синюю спортивную кофту, джинсы и зимние оранжевые ботинки.
Если у вас имеется информация о местонахождении Алексея, сообщите по номерам 112 или 8-800-700-54-52.
ИСТОЧНИК KP.RU